Депутаты Думы Иркутска организуют досуг для жителей своих округов

Депутаты Думы Иркутска участвуют в организации спортивных и досуговых мероприятий в своих округах. Фото: Дума Иркутска

Летом хочется проводить на улице как можно больше времени. Депутаты Думы Иркутска участвуют в организации спортивных и досуговых мероприятий в своих округах, привлекая как детей, так и взрослых всех возрастов.

Например, во дворе дома№20 по ул Ледовского прошло мероприятие для детей “Спорт в каждый двор”. Провело его МКУ “Городской спортивно-методический центр” при поддержке депутата по избирательному округу №2 Виталия Матвийчука. Принимавшие участие в играх ребята получили грамоты и сладкие призы, а главное - вволю набегались.

А вот в избирательном округе №3 депутат Дмитрий Ващук и благотворительный фонд организовали “Зарядку во дворах”. Первая зарядка для всех желающих прошла в сквере, в ней участвовали члены проекта “Здоровье 55+”.

– Рад, что к акции присоединилась молодежь. Спасибо организаторам за такое мероприятие, которое дает заряд бодрости и позитив! Надеюсь, что на следующее занятие придет еще больше жителей, – отметил Дмитрий Ващук.

Настоящая классика - танцевальный вечер! Такое мероприятие прошло на центральной аллее сквера «Россия» при поддержке депутата по округу № 4 Евгения Савченко. Местные жители с удовольствием танцевали под ретро-музыку, участвовали в конкурсах, знакомились, отдыхали и наслаждались летом.