В Иркутской области 21 июля ожидаются ливневые дожди Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Иркутской области 21 июля в южном Прибайкалье ночью и утром местами ожидаются ливневые дожди, по области грозы. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области.

- Просим учитывать неблагоприятный прогноз при планировании походов в горы, - говорят в ведомстве.

В то же время ожидаются переменная облачность, преимущественно без осадков, в южных, северо-восточных районах и днем в горах ожидаются дожди.

В областной столице будет ветер юго-восточный 5-10 м/с, температура ночью +10,+12°, днем +25,+27°