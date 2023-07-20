В Иркутске мужчина отдал лжеброкерам 1,3 млн рублей Фото: Даниил ОПАРИН

В Иркутске сторож с автостоянки перевел лжеброкерам более одного миллиона рублей. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.

-В отделение полиции пришел 50-летний мужчина. Он рассказал, что у него обманом похитили 1,3 млн рублей, - говорят в полиции.

Как выяснили полицейские, мужчине позвонил «сотрудник инвестиционной компании» и рассказал о вкладе денежных средств на бирже под высокий процент. В итоге мужчина взял на себя кредиты в нескольких банках, перечисляя деньги в течение нескольких месяцев аферистам.

При этом мужчину предупредили сотрудники банка о том, что, скорее всего, он имеет дело с мошенниками. Однако, пострадавший продолжил переводить деньги аферистам.

Сейчас злоумышленники выключили телефоны, решается вопрос заведения уголовного дела по статье о мошенничестве.