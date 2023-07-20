Председатель Заксобрания Иркутской области провел личный прием в Свирске

Председатель Законодательного собрания Иркутской области Александр Ведерников встретился с жителями Свирска. Фото: Законодательное Собрание Иркутской области

Председатель Законодательного собрания Иркутской области Александр Ведерников проводит личные приемы граждан в Черемховском районе. Накануне он встретился с жителями Свирска.

Так, за помощью к спикеру областного парламента обратилась пенсионерка Любовь Павловна, у которой возникли проблемы с перерасчетом льготы на оплату взноса за капитальный ремонт: расчет произвели до того, как она успела подать документы на получении субсидии. В итоге женщина потеряла выплату, на которую рассчитывала и была вынуждена переоформлять документы.

Как пояснила начальник городского отдела по реализации прав на меры соцподдержки Лидия Забанова, субсидия для пенсионерки будет пересчитана в соответствии с новым региональным стандартом.

- Нужно настроить рабочий процесс таким образом, чтобы специалист учреждения заранее мог проконсультировать граждан по выбору наиболее оптимального для них способа применения социальных выплат, - отметил Александр Ведерников. - Кроме того, как можно больше мер соцподдержки необходимо оформлять в беззаявительном порядке. Люди не должны испытывать неудобства при оформлении соцвыплат.

Еще один вопрос, касавшийся финансовой поддержки, задала жительница Свирска, которая хочет заняться подсобным хозяйством. Александр Ведерников рассказал ей о возможности заключения соцконтракта - необходимые документы сразу передали представителям управления соцзащиты по городу Черемхово, Черемховскому району и городу Свирску

- Жителей сельских территорий необходимо особо информировать о такой возможности, - отметил Александр Ведерников.

Важную тему затронула жительница свирска, которая никак не может найти сиделку для своей пожилой мамы. Проблема с такими специалистами в районе действительно существует. Александр Ведерников предложил проработать этот вопрос с центрами занятости:

- К депутатам не раз поступали обращения граждан по такой проблематике из других территорий и даже из города Иркутска. Давайте свяжемся с центром занятости, узнаем какие есть потребности в работе у людей, возможно кто-то из соискателей захочет переквалифицироваться.