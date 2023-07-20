В Боханском районе разыскивают пропавшего Владимира Торбаненко Фото: ГУ МВД по Иркутской области

В Боханском районе полицейские разыскивают пропавшего без вести мужчину. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.

-19 июля в отделение полиции поступил сигнал, что пропал житель села Казачье. В полицию пришла супруга пропавшего. Она пояснила, что 40-летний Владимир Торбаненко, ночью с 18 на 19 июля ушел из дома на улице Пионерский, - говорят в полиции.

С тех пор о его местоположении ничего неизвестно. На данный момент поисками мужчины заняты более 50 человек, среди которых полицейские и неравнодушные жители.

Они прочесывают населенный пункт, близлежащие территории и лесной массив. Устанавливаются все обстоятельства пропажи человека.

Если вам что-либо известно о местонахождении Владимира Торбаненко, просьба сообщить об этом по номеру дежурной части 8(3953)82-56-03 или 02 (102 с мобильного).

Если вам что-либо известно о местонахождении Владимира Торбаненко, просьба сообщить об этом по номеру дежурной части 8(3953)82-56-03 или 02 (102 с мобильного).