Музеи Иркутской области и ведущие музеи России заключили соглашения о сотрудничестве Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

Музеи Иркутской области и ведущие музеи России и Беларуси заключили 21 соглашение о сотрудничестве. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

- Историко-мемориальный музей декабристов заключил 12 соглашений, в том числе с Музеем-заповедником «Царское Село», Музеем-усадьбой Л.Н. Толстого «Ясная поляна», Музеем-заповедником «Бородинское поле», - говорят в правительстве.

Также соглашения подписали областной художественный музей им. Сукачева, областной краеведческий музей им. Муравьева-Амурского, Музей «Тальцы».

Ранее сообщалось, что всероссийский проект «Музейные маршруты России» стартовал в Иркутской области. В регионе представят новые музейные маршруты, экскурсии, а эксперты проведут лекции