В Бурятии из-за грозы вспыхнуло два лесных пожара Фото: Виктор ДРАЧЕВ

В течение последних 24 часов произошло два лесных пожара в Иволгинском и Баргузинском районах Бурятии, вызванных сухой грозой. Об этом сообщает ТРК "Тивиком".

- В Иволгинском районе жители заметили выброс дыма в горной местности, находящейся в 13 километрах от населенного пункта. Они немедленно сообщили об этом в Оронгойское лесничество, и благодаря слаженной работе персонала удалось локализовать возгорание, - передает СМИ.

Тушение осложняется наличием толстой подстилки и большого количества горючих материалов в лесу.

В Баргузинском районе также была оперативно сформирована группа для тушения лесного пожара, и они смогли полностью ликвидировать его за четыре часа.

На утро 20 июля продолжаются работы по тушению локализованного очага в Иволгинском районе.