На средства из “депутатских фондов” в Иркутске развиваются спортивные объекты

Более 30 миллионов рублей в этом году будет направлено на проектирование, строительство и ремонт десяти спортивных объектов. Фото: Дума Иркутска

В Иркутске ведется активная работа по реализации различных проектов, получивших поддержку от “депутатских фондов” - средств, выделенных из городского бюджета на каждый избирательный округ. Каждый народный избранник определяет, куда они будут распределены, основываясь на потребностях территории. Так, более 30 миллионов рублей в этом году будет направлено на проектирование, строительство и ремонт десяти спортивных объектов.

Уже определены подрядчики, которые отремонтируют спортивные площадки по адресам ул. Александра Невского, 90, ул. Советская, 176, микрорайон Юбилейный, 54 - эти работы запланировали депутаты Андрей Стрельцов, Алексей Грешилов и Александр Панько

Новые площадки по инициативе депутатов Георгия Ни, Евгения Шеломенцева, Василия Донских и Александра Панько установят по адресам: ул. Рабочего Штаба, 8, ул. Франк-Каменецкого, 26А, бульваре Рябикова, 12, ул. Бажова, 1, микрорайон Юбилейный, 8.

А вот в округе Антонины Корочкиной планируется строительство физкультурно-оздоровительного комплекса - для жителей микрорайона Зеленый это будет отличная возможность приобщиться к спорту. На будущий объект уже разработана проектно-сметная документация.