С начала года продовольственная инфляция в Иркутской области составила 1,69% Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

Согласно данным Иркутскстата, с начала текущего года инфляция на продовольственные товары в Иркутской области составила 1,69%, что ниже среднего уровня по стране (2,22%) и Сибирскому федеральному округу (2,14%). По этому показателю Иркутская область заняла 22-е место в рейтинге регионов России и первое место в СФО. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

В июне был зафиксирован рост цен на некоторые продовольственные товары первой необходимости в Иркутской области. Наиболее значительный рост цен отмечен на картофель (27,56%), морковь (16,51%), яблоки (7,23%) и куры охлажденные и мороженые (4,86%).

Однако в июне в Приангарье было зафиксировано снижение розничных цен на 12 из 25 продовольственных товаров первой необходимости. Цены на лук репчатый (6,67%), куриные яйца (6,21%), гречневую крупу-ядрицу (3,95%), пшеничную муку (2,83%), поваренную соль (2,15%), подсолнечное масло (1,48%), говядину (кроме бескостного мяса) (0,67%).