В Иркутской области проходят мероприятия проекта “Музейные маршруты России”

В Иркутске проходят мероприятия в рамках федерального проекта “Музейные маршруты России”. Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

С 19 по 21 июля в Иркутске проходят мероприятия в рамках федерального проекта “Музейные маршруты России”. Организовало их Министерство культуры РФ во взаимодействии с Губернатором Иркутской области и Правительством Иркутской области.

— Федеральный проект «Музейные маршруты России» — это уникальная возможность найти современные инструменты и механизмы для продвижения богатого культурно-исторического наследия Прибайкалья, презентовать наши музеи, обменяться опытом, — пояснила министр культуры Иркутской области Олеся Полунина.

В столицу Приангарья прибыли представители Министерства культуры РФ и министерств культуры регионов России, эксперты в сфере культуры, руководители ведущих музеев страны. Кроме экспертных обсуждений, посвященных развитию музейного дела в России, специалисты проводят публичные лекции. Они проходят в драмтеатре им. Охлопкова и посетить их могут все желающие. Например, 19 июля директор Государственного музея изобразительных искусств им. А.С. Пушкина Елизавета Лихачева провела увлекательную лекцию о том, какими могут быть современные музеи, работающие со старым искусством. Она отметила, что публика слушала с большим интересом и, что особенно приятно, в зале собрались представители самых разных профессий, даже далеких от культурной сферы.

Мероприятий в плане очень много, практически каждый из местных музеев приготовил особенную экспозицию.

Кроме того, в рамках проекта состоялось подписание соглашений между ведущими музеями нашего региона и лучшими музеями страны и Республики Беларусь - в церемонии участвовали представители 21 учреждения.

- Подписанием соглашений положено начало долгосрочному системному сотрудничеству. Соглашения дают нам возможность планировать выставки. Так, например, сегодня было подписано соглашение с Центральным музеем древнерусской культуры и искусства имени Андрея Рублева, выставка состоится осенью этого года, - рассказала министр культуры Иркутской области Олеся Полунина.

Как отметила директор департамента музеев и внешних связей Министерства культуры Российской Федерации Елена Харламова, проект «Музейные маршруты России» призван для обмена опытом и формирования новых идей.

- Мы делимся технологиями развития музеев. В их числе – иммерсивность или погружение зрителей в среду, продвижение, сувенирная продукция, построение экспозиции. Но развить музеи можете только вы сами, - отметила Елена Харламова.