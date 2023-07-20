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НовостиОбщество20 июля 2023 17:32

Фестиваль силачей состоится в Иркутске 28 июля в Князе-Владимирском храме

Ожидаются также конкурсы и угощение
Елена СИНИЦА
Фестиваль силачей состоится в Иркутске 28 июля в Князе-Владимирском храме. Фото: соцсети храма

Фестиваль силачей состоится в Иркутске 28 июля в Князе-Владимирском храме. Фото: соцсети храма

В Иркутске в Князе-Владимирском храме 28 июля в 12.00 состоится фестиваль силачей «ВЛАДИМИРЪ». Об этом сообщается в социальных сетях храма.

- Участники со всей области соберутся вместе, чтобы показать свою богатырскую силушку. Их ждут невероятные испытания на выносливость - контовка колеса, подъём камня и даже тяга машины, - говорится в сообщении.

Кроме этого, для участников заготовят локации с граффити, фотозону, площадку с турником, зоны для игр детей.

Ожидаются также конкурсы и угощение.