Фестиваль силачей состоится в Иркутске 28 июля в Князе-Владимирском храме. Фото: соцсети храма

В Иркутске в Князе-Владимирском храме 28 июля в 12.00 состоится фестиваль силачей «ВЛАДИМИРЪ». Об этом сообщается в социальных сетях храма.

- Участники со всей области соберутся вместе, чтобы показать свою богатырскую силушку. Их ждут невероятные испытания на выносливость - контовка колеса, подъём камня и даже тяга машины, - говорится в сообщении.

Кроме этого, для участников заготовят локации с граффити, фотозону, площадку с турником, зоны для игр детей.

Ожидаются также конкурсы и угощение.