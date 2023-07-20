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НовостиОбщество20 июля 2023 17:40

В Иркутске на улице Баррикад МЧСники тушили пожар в кафе

Причина пожара устанавливается
Елена СИНИЦА
В Иркутске на улице Баррикад МЧСники тушили пожар в кафе

В Иркутске на улице Баррикад МЧСники тушили пожар в кафе

Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

В Иркутске в 19:56 поступил сигнал о пожаре в кафе на улице Баррикад, 98а. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону в своих социальных сетях.

- На момент возгорания кафе было закрыто, посетителей не было. Пострадавших нет, - говорят в ГУ МЧС Иркутской области.

Известно, что к 20:14 пожар удалось локализовать на площади в 60 "квадратов". После этого специалисты МЧС занялись приливкой и разборкой строительных конструкций.

Причина пожара устанавливается.