В Иркутске на улице Баррикад МЧСники тушили пожар в кафе Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

В Иркутске в 19:56 поступил сигнал о пожаре в кафе на улице Баррикад, 98а. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону в своих социальных сетях.

- На момент возгорания кафе было закрыто, посетителей не было. Пострадавших нет, - говорят в ГУ МЧС Иркутской области.

Известно, что к 20:14 пожар удалось локализовать на площади в 60 "квадратов". После этого специалисты МЧС занялись приливкой и разборкой строительных конструкций.

Причина пожара устанавливается.