Гинекологи из Иркутска провели выездной осмотр 109 жительниц Усть-Илимска Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

Врачи акушеры-гинекологи Научного центра проблем здоровья семьи и репродукции человека провели в рамках выездной работы прием жительниц Усть-Илимска. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

- В научном центре реализуется много направлений, необходимых сегодня жителям нашего региона. Договорились, что в ближайшее время специалисты центра проведут выездное обследование жительниц в одной из северных территорий, - прокомментировал губернатор региона Игорь Кобзев.

По данным регионального минздрава, в рамках выездной работе в Усть-Илимске гинекологи осмотрели 109 пациенток, в том числе 14 девочек-подростков.