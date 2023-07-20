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НовостиОбщество20 июля 2023 18:14

За 10 дней более 200 забайкальцев позвонили на горячую линию по вопросам повышения зарплаты

Горячая линия была запущена 10 июля
Елена СИНИЦА
За 10 дней более 200 забайкальцев позвонили на горячую линию по вопросам повышения зарплаты

За 10 дней более 200 забайкальцев позвонили на горячую линию по вопросам повышения зарплаты

Фото: Даниил ОПАРИН

С конца июня в Забайкалье вступила в силу законодательная инициатива о повышении зарплат бюджетникам Забайкалья, отменяющая районный коэффициент. В совокупности ставки планируется поднять трижды: на 5,9% и два раза по 5%. Однако у людей возникает множество вопросов, поэтому они обращаются на горячую линию. Об этом сообщает РТК "Забайкалье".

-Одно из направлений горячей линии - повышение заработной платы бюджетникам Забайкальского края, - передает СМИ.

Это направление запустили с 10 июля, за это время поступило уже более 200 звонков.

Горожане интересуются, как изменится зарплата, например, у тех, кто получает только МРОТ, какие цифры в расчетках в ближайшее время увидят конкретные учителя, врачи и другие работники бюджетной сферы.