За 10 дней более 200 забайкальцев позвонили на горячую линию по вопросам повышения зарплаты Фото: Даниил ОПАРИН

С конца июня в Забайкалье вступила в силу законодательная инициатива о повышении зарплат бюджетникам Забайкалья, отменяющая районный коэффициент. В совокупности ставки планируется поднять трижды: на 5,9% и два раза по 5%. Однако у людей возникает множество вопросов, поэтому они обращаются на горячую линию. Об этом сообщает РТК "Забайкалье".

-Одно из направлений горячей линии - повышение заработной платы бюджетникам Забайкальского края, - передает СМИ.

Это направление запустили с 10 июля, за это время поступило уже более 200 звонков.

Горожане интересуются, как изменится зарплата, например, у тех, кто получает только МРОТ, какие цифры в расчетках в ближайшее время увидят конкретные учителя, врачи и другие работники бюджетной сферы.