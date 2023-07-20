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НовостиОбщество20 июля 2023 18:27

Житель Качуга поджёг хозяйственные постройки и получил ожоги тела

К месту происшествия выезжали 2 автоцистерны
Елена СИНИЦА
Житель Качуга поджёг хозяйственные постройки и получил ожоги тела

Житель Качуга поджёг хозяйственные постройки и получил ожоги тела

Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

19 июля вечеромв поселке Качуг мужчина на пожаре получил травмы. Со слов очевидцев, на улице Ленский Расстрел горели хозяйственные постройки. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области.

-К месту происшествия выезжали 2 автоцистерны, 6 человек личного состава, - говорят в МЧС.

К моменту приезда пожарных горели баня и сарай. Был риск того, что огонь перекинется на жилой дом. Там нашли и травмированного мужчину, он получил поверхностные ожоги.

Его увезли в районную больницу. По имеющейся информации, он использовал легковоспламеняющуюся жидкость для поджога хозяйственных построек. Она попала на его одежду и воспламенилась.