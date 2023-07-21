Небольшой дождь и жара до +26 накроют Иркутск 21 июля

На ртутных столбиках горожане увидят до +24…+26. Фото: Анастасия КУРЕНОВА

Июль удивляет жителей Иркутской области своей непостоянностью. То ливни в начале месяца, то жара до +31 градуса в середине. Солнечные дни постояли совсем мало. Сибиряков волнует только один вопрос – «Когда лето?». Так, и на 21 июля синоптики обещают небольшой дождь, но зато потеплеет до +26 градусов.

- Переменная облачность нависнет над Иркутском 21 июля, - говорят специалисты. - Также пойдет небольшой дождь. Да и ветер северо-восточный, юго-восточный поднимется 5-10 метров в секунду. А вот на ртутных столбиках горожане увидят до +24…+26.

Кстати, над всей областью повиснет переменная облачность, но будет в Приангарье 21 июля преимущественно без осадков. Разве только в горах Восточного Саяна, в южных, в северо-восточных районах местами кратковременные дожди, грозы. Ветер северо-восточный, юго-восточный 5-10 м/с, местами порывы до 14 м/с. Температура +24...+29, при облачной погоде +15...+20.