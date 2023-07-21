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НовостиОбщество21 июля 2023 3:12

Министр образования РФ: у Иркутской области высокий научный потенциал

В Иркутской области обучается более 100 тысяч студентов
Регина РАХИМОВА
Регина РАХИМОВА
Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев встретился с министром науки и высшего образования РФ.

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев встретился с министром науки и высшего образования РФ.

Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

Недавно губернатор Иркутской области Игорь Кобзев встретился с министром науки и высшего образования РФ Валерием Фальковым. Мужчины обсудили развитие научных проектов в Приангарье. Кстати, сейчас в области находится более 20 вузов и более 100 тысяч студентов. Стоит отметить, что министр отметил большой научный потенциал региона. Об этом КП-Иркутск сообщили в правительстве Приангарья.

- Ведется большая работа по созданию благоприятных условий для студентов и молодых ученых, делается все возможное, чтобы молодые люди оставались в регионе и чтобы сюда приезжали студенты из других областей и из-за рубежа, - говорит губернатор Иркутской области.

Самым большим проектом в сфере образования является создание межвузовского кампуса в Иркутске.

- Проект создания межвузовского кампуса в Иркутске прорабатывается, и он очень перспективный. Уже есть понимание, как его делать, – отметил Валерий Фальков.