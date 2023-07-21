Специалисты из Москвы построят современный скейт-парк в Иркутске

На берегу Ушаковки появится большой современный скейт-парк. Фото: Пресс-служба администрации города Иркутска

Экстремальные виды спорта очень популярны в Иркутской области. Так, в столице Приангарья, а именно на берегу Ушаковки появится большой современный скейт-парк на полторы тысячи квадратных метров. Будет где разгуляться! Парк такого формата станет первым в Иркутске. Сейчас возводить его помогают специалисты из Москвы. Об этом КП-Иркутск рассказали в администрации города.

– Они не только являются любителями экстремального катания, но и имеют многолетний опыт строительства подобных объектов: в Сочи, Москве, Санкт-Петербурге и других городах страны, - рассказывают в мэрии.

Кстати, сейчас уже готовится бетонное основание для площадки. Стоит отметить, что место будет предназначено не только для любителей скейтбордов, но и для роликовых коньков, велосипедов, и самокатов. Данные трамплины называются «Боул», «Плаза» и «Памп-трек». Заниматься смогут и профессионалы, и начинающие спортсмены.