«Умную» спортивную площадку открыли в Вихоревке Братского района

В Вихоревке состоялась церемония по случаю открытия «умной» спортивной площадки. Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

Недавно в Вихоревке Братского района состоялась торжественная церемония по случаю открытия «умной» спортивной площадки. Теперь местные жители смогут заниматься там волейболом, баскетболом, мини-футболом, легкой атлетикой, силовой гимнастикой и даже готовиться к сдаче ГТО. Об этом КП-Иркутск рассказали в региональном правительстве.

- Видим, что спортивная площадка является действительно многофункциональной. Уверен, здесь будут собираться и дети, и взрослые, чтобы тренироваться, держать себя в форме и проводить время с пользой, - сказал председатель правительства Иркутской области Константин Зайцев.

Кстати, площадку установили при школе, но будет открыто место для всех жителей, которые захотят заняться спортом. Стоит отметить, что на локации уже установили искусственное футбольное покрытие, футбольные ворота, противоскользящее покрытие, резиновую плитку.