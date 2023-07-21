Суд отменил приговор экс-росгвардейцу, который застрелил мужчину возле заведения в Иркутске

На фото - погибший 30-летний мужчина

Иркутский областной суд отменил приговор в отношении экс-сотрудника Росгвардии, которого осудили из-за того, что он случайно застрелил посетителя заведения. Соответствующая информация появилась в картотеке дел суда.

-Основание для отмены приговора - существенное нарушение уголовно-процессуального закона, - говорится в карточке дела.

Теперь дело будет передано в суд нижестоящей инстанции для нового рассмотрения.

Напомним, что все случилось в мае 2021 года. 30-летний житель Ангарска праздновал свадьбу своего друга, но после торжества приехал в развлекательное заведение на улице Якоби. Еще на входе у него начались проблемы с охранниками.

По версии следствия, один из сотрудников Росгвардии нанес мужчине своим защитным шлемом более 10 ударов по голове и телу. После этого последовали предупредительные выстрелы в воздух, так как мужчина не успокоился. Однако росгвардеец после не поставил пистолет на предохранитель и не убрал его в кобуру.

Держа пистолет в руке, росгвардеец стал надевать на руки мужчины наручники. В какой-то момент по неосторожности произошел выстрел, который смертельно ранил посетителя клуба. Как итог, его приговорили к шести годам колонии.