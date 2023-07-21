В Иркутской области бывшую заведующую детским садам осудили за махинации с зарплатой Фото: Даниил ОПАРИН

Бывшая заведующая детским садом из Иркутской области осуждена за махинации с зарплатой. Речь идёт об одном из детских садов в Баяндаевском районе. Известно, что экс-заведующая назначила свою подчиненную сразу на две должности, а зарплату забирала себе. Об этом сообщает Байкал24.

-В регионе осудили 62-летнюю женщину за злоупотребление должностными полномочиями. За счет тех махинаций женщина смогла "заработать" свыше 140 тысяч рублей, - передает издание.

По решению суда она приговорена к штрафу в 20 тысяч рублей. Кроме этого, с нее взыскан в полном объеме материальный ущерб. Также она должна выплатить компенсацию в размере 10 тысяч рублей.

Приговор не вступил в законную силу.