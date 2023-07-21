В Иркутской области состоятся два фестиваля коренных малочисленных народов Фото: Анна САДОВНИКОВА

Традиционный национальный праздник тофаларов - одного из самых малочисленных народов России - состоится 22 июля в селе Верхняя Гутара Нижнеудинского района. Он называется «Аргамчи-Ыры». Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

-В этот день запланированы игры с воссозданием этнографической обстановки.Например, установят чумы, разожгут костры, приготовят блюда национальной кухни, - говорят в правительстве.

Кроме этого, в планах провести национальные спортивные состязания, творческие конкурсы и праздничный концерт.

Помимо этого, 18 августа в Иркутске пройдет фестиваль коренных малочисленных народов «Северный Аргиш-2023».

Мероприятие соберет представителей семейно-родовых общин, национальных культурных центров, ассоциаций и автономий, мастеров народных промыслов, фольклорные коллективы, ансамбли, этнографические группы.