За шесть месяцев 2023 года в Иркутской области зарегистрировано 6622 брака Фото: Иван МАКЕЕВ

В Иркутской области за первые полгода 2023 года было зарегистрировано 6622 брака, что соответствует уровню прошлого года. Однако количество разводов за этот период выросло на 8% по сравнению с прошлым годом, сообщил руководитель службы ЗАГС Иркутской области Валерия Митусова.

В честь Дня семьи, любви и верности, который отмечается 8 июля, в регионе было заключено более 560 браков, что на 100 больше, чем в предыдущем году.

Сейчас популярностью пользуются красивые даты для свадебного свидетельства, такие как 23.08.23, 23.03.23 и другие. Как отмечает Валерий Митусов, наименьшее количество свадеб приходится на май, а самое большое - на лето и сентябрь.