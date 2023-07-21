Жителям Иркутска напомнили об опасности купания в городских водоемах Фото: Пресс-служба администрации города Иркутска

Региональный Роспотребнадзор провел лабораторные исследования качества воды. Пробы были взяты в следующих точках: в нижнем бьефе плотины Ангары, в зоне пляжа на Якоби, в заливе Ангары около острова Юность, в районе ледокола «Ангара», в поселке Горького, где расположено место массового отдыха на реке Иркут. Об этом сообщает пресс-служба иркутской мэрии.

-В результате проверок выяснилось, что в воде превышение гигиенические нормативы по энтерококкам/стрептококкам и колиформным бактериям, - говорят в администрации.

В связи с этим в Роспотребнадзоре напоминают, что в такой воде не стоит купаться, так же как и употреблять ее в пищу. Это может привести к бактериальной кишечной инфекции.

Городская администрация просит жителей воздержаться от купания в городских водоемах и использования воды из них для питья и приготовления пищи.