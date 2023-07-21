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НовостиОбщество21 июля 2023 9:12

Депутаты иркутской Думы и администрация города выделили дополнительные средства на ремонт дорог

На эти цели направлено еще 80 миллионов рублей
Надежда ИВАНОВА
Дополнительное финансирование направлено на программу «Развитие транспортной системы».

Дополнительное финансирование направлено на программу «Развитие транспортной системы».

Фото: Дума Иркутска

На заседании постоянной комиссии Думы Иркутска по жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству под председательством депутата Александра Квасова депутаты согласовали изменения в нескольких муниципальных программах. В частности, администрация города объяснила необходимость выделения дополнительных средств на ремонт и содержание городских дорог.

По словам заместителя мэра – председатель комитета городского обустройства Сергея Черткова дополнительное финансирование направлено на программу «Развитие транспортной системы». А именно - 80 млн рублей. Средства распределятся так: 35 млн рублей – на ремонт магистралей большими картами, 30 млн рублей на дороги частного сектора и 15 млн рублей на ликвидацию выбоин на проезжих частях струйно-инъекционным методом.

Народные избранники с таким предложением согласны, ведь многие из них так же неоднократно заявляли о необходимости ремонтов, особенно в частном секторе. Сумма, выделяемая на такие работы в 2023 году составит 70 млн рублей.

– На 40 млн рублей уже проведены аукционы, определены подрядные организации, которые приступили к выполнению работ, – пояснил вице-спикер Юрий Коренев. - А после того, как депутаты сформируют свои предложения по ремонту на сумму еще 30 млн рублей, мэрия подготовит перечень улиц и объявит электронные аукционы на выполнение работ.