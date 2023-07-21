Депутаты иркутской Думы и администрация города выделили дополнительные средства на ремонт дорог

Дополнительное финансирование направлено на программу «Развитие транспортной системы». Фото: Дума Иркутска

На заседании постоянной комиссии Думы Иркутска по жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству под председательством депутата Александра Квасова депутаты согласовали изменения в нескольких муниципальных программах. В частности, администрация города объяснила необходимость выделения дополнительных средств на ремонт и содержание городских дорог.

По словам заместителя мэра – председатель комитета городского обустройства Сергея Черткова дополнительное финансирование направлено на программу «Развитие транспортной системы». А именно - 80 млн рублей. Средства распределятся так: 35 млн рублей – на ремонт магистралей большими картами, 30 млн рублей на дороги частного сектора и 15 млн рублей на ликвидацию выбоин на проезжих частях струйно-инъекционным методом.

Народные избранники с таким предложением согласны, ведь многие из них так же неоднократно заявляли о необходимости ремонтов, особенно в частном секторе. Сумма, выделяемая на такие работы в 2023 году составит 70 млн рублей.

– На 40 млн рублей уже проведены аукционы, определены подрядные организации, которые приступили к выполнению работ, – пояснил вице-спикер Юрий Коренев. - А после того, как депутаты сформируют свои предложения по ремонту на сумму еще 30 млн рублей, мэрия подготовит перечень улиц и объявит электронные аукционы на выполнение работ.