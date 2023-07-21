В Иркутском областном музыкальном театре им. Н.М.Загурского ведут масштабный ремонт Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

Масштабный ремонт проводится в Иркутском областном музыкальном театре им. Н.М.Загурского. В нем впервые обновляют верхнюю механику сцены. Она состоит из штанкетов, софитных ферм, приводов, лебедок и дороги занавеса. Об этом сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.

-То оборудование, которое есть сейчас, функционирует с конца 80-х годов. За эти годы оно устарело технически и морально. Часть механизмов вышла из строя, - говорят в правительстве.

На эти цели было выделено 217 млн рублей. Обновленная система управления позволит заранее прописывать сценарий подъёма декораций, регулировать его точность и скорость.