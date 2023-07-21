К утру 21 июля в Иркутской области было три лесных пожара Фото: Виктор ДРАЧЕВ

На утро 21 июля в лесном фонде Иркутской области продолжаются три возгорания, которые были зарегистрированы накануне. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

- Первое возгорание находится в Усть-Кутском районе и охватывает площадь семь гектаров. Еще одно возгорание случилось в Усть-Илимском районе и занимает площадь 1,5 гектара. Третье возгорание произошло в Чунском районе и затронуло площадь в один гектар, - говорят в правительстве.

В тушении пожаров задействовано 87 человек, включая 46 сотрудников парашютно-десантной пожарной службы и 22 работника лесопожарных станций. Для борьбы с огнем используется 15 единиц наземной техники.

Авиационный мониторинг лесопожарной обстановки осуществляют 12 самолетов, включая шесть Ан-2 и столько же легкомоторных самолетов. Три вертолета Ми-8 также принимают участие в тушении лесных пожаров. Общий налет воздушных судов составляет 57 часов 25 минут.