20-летнего жителя Братска осудят за мошенничество в отношении пенсионерок Фото: Даниил ОПАРИН

В Братске правоохранительные органы направили в суд дело в отношении местного житиля из-за мошенничества. Он обманывал пожилых людей. Об этом сообщает ТРК "Братск".

-В апреле в отделение полиции с заявлениями пришли четыре пожилые женщины. Суммарно ущерб составил свыше 600 тысяч рублей, - говорят в полиции.

Всем потерпевшим звонили неизвестные и говорили о том, что по вине их внучек или дочерей совершено ДТП. Чтобы тем не пришлось нести уголовное ответственность, нужно было передать деньги через курьера.

Как итог, был задержан подозреваемый. Им оказался 20-летний братчанин.