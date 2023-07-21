В Иркутске производителей детских товаров приглашают на выставку «Игрушка Маркет» Фото: Михаил ФРОЛОВ

С 27 по 29 марта 2024 года в Москве пройдет Международная выставка «Игрушка Маркет». Принять участие предлагают и производителям из Иркутска. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

- К участию приглашают производителей детских товаров. Организаторы уже объявили о старте приема заявок, - говорят в администрации Иркутска.

Представить можно мягкие, механические, деревянные, интерактивные или развивающие игрушки, пазлы, головоломки, аксессуары, канцелярия и наборы для творчества и дизайна.

В рамках мероприятия предлагается расширять сотрудничество между дружественными странами, увеличивать объемы производства, развивать бизнес и заключать торговые контракты.