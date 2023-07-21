Иркутская область подписала соглашение о сотрудничестве с Котайкской областью Армении

Подписание соглашений поможет развитию взаимоотношений между Приангарьем и Арменией. Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

В Иркутске прошло заседание 37-й Межпарламентской комиссии по сотрудничеству Федерального Собрания РФ и Национального Собрания республики Армении. На нем обсуждались вопросы развития сотрудничества двух старн в вопросах образования и подготовки инженерно-технических специалистов. Кроме того, прошла встреча с местной диаспорой и были подписаны документы о сотрудничестве между Иркутской областью и Котайкской областью Армении и между Иркутском и общиной Армавир.

– Сегодняшнее заседание посвящено научно-образовательному сотрудничеству Армении и России – рассказал сопредседатель Комиссии с российской стороны, заместитель Председателя Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Юрий Воробьев. - Отмечу, что в настоящее время реализуется более 38 государственных проектов и более ста различных видов сотрудничества между российскими и армянскими учеными. Сегодня в Армении действуют три филиала российских вузов, а также Российско-Армянский государственный университет. В российских университетах обучаются более двух тысяч армянских студентов, треть из которых за счет средств российского бюджета.

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев отметил, что в нашем регионе работает 22 вуза и 16 научных организаций, готовится к воплощению проект по строительству межвузовского кампуса.

– В настоящий момент студенты из Республики Армении получают образование в таких вузах Приангарья, как Иркутский национальный исследовательский технический университет, Байкальский государственный университет, Иркутский госуниверситет, – подчеркнул Игорь Кобзев. - Данные вузы выражают заинтересованность в налаживании прямых контактов с высшими учебными заведениями Республики Армении,

Подписание соглашений поможет развитию взаимоотношений между Приангарьем и Арменией не только в образовательном плане.

– Подписание таких соглашений и меморандумов дает ощутимые результаты, мы с коллегами придаем большое значение таким договоренностям и будем следить, чтобы результаты были, – подчеркнул заместитель председателя Национального Собрания республики Армения Акоб Аршакян.