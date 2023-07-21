В Иркутской области с рабочим визитом побывал министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков

Министр посетил Иркутский национальный исследовательский технический университет. Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

Министр науки и высшего образования России Валерий Фальков побывал в Иркутской области. Вместе с губернатором Игорем Кобзевым он обсудил несколько проектов, связанных с развитием образования в регионе.

Прежде всего речь шла о создании межвузовского кампуса. Валерий Фальков дал практические рекомендации: особое внимание уделить земельному участку, параметрам и ограничениям по градостроительному плану, обеспечению инженерными сетями и так далее.

– Проект создания межвузовского кампуса в Иркутске прорабатывается, и он очень перспективный. Уже есть понимание, как его делать, – отметил Валерий Фальков.

– Мы благодарны Валерию Николаевичу за то, что он поддерживает инициативу создания кампуса в Иркутске. Этот проект очень важен для нас, есть понимание, что условия проживания и общения студентов сформируют особую заинтересованность и конкурентность региона, – подчеркнул Игорь Кобзев.

Кроме того, министр посетил Иркутский национальный исследовательский технический университет, где познакомился с учеными, побывал в Центре маркшейдерских и геодезических разработок и на авиазаводе, где обсуждалась подготовка будущих инженеров на базе ИРНИТУ. Более четверти сотрудников авиазавода являются выпускниками технического университета. Министр подчеркнул важность развития материально-технической базы вуза.