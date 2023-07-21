Синоптики рассказали, какая погода ждет иркутян 22 июля Фото: Михаил ФРОЛОВ

Погода в Иркутской области 22 июля 2023 года будет не самой приятной.Переменная облачность, местами кратковременные дожди, грозы ждут жителей Иркутской области 22 июля. Об этом сообщает пресс-служба Иркутского гидрометцентра.

Погода в Иркутской области 22 июля 2023 года

-Также утром по региону возможен туман, восточный и юго-восточный ветер до 10 метров в секунду. При грозах возможны порывы до 14 метров в секунду, - говорят синоптики.

Что касается температуры воздуха, то погода в Иркутской области 22 июля 2023 года будет комфортной. Температура ночью +9,+14°, при прояснении до +4°, днём +26,+31°, при облачной погоде +18,+23°.

В Иркутске днем воздух прогреется до +26,+28°. Также в городе ожидаются дожди, отмечают в пресс-службе Иркутского гидрометцентра.