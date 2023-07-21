В Забайкалье стадион новой каштакской школы может «уплыть вниз». Фото: ЗРТК

В Забайкалье многих родителей беспокоит вопрос: откроется ли к новому учебному году новая каштакская школа. Местные власти не так давно заявили, что к сентябрю этого может и не произойти. РТК "Забайкалье" узнал информацию напрямую у концессионера.

- Власти, действительно, сначала заявили, что не откроется, потом, правда, добавили комментарии, что прилагают все усилия к тому, чтобы она открылась. Мы также прилагаем все усилия, чтобы школа к 1 сентября смогла принять всех детей, - заявил генеральный директор Восточно-Арктической нефтегазовой корпорации Станислав Неверов.

Кроме этого, есть сложности и со стадионом возле школы. Строить ли его в запроектированном месте, будет решено в ближайшее время. Со слов Неверова, если территорию не укрепить, то построенный в этом году стадион может уплыть через год.