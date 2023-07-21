Старший лейтенант из Бурятии получила награду за спасение тонущего ребенка

Женщина спасла тонущего ребёнка. Фото: ГУ МВД РФ

Министр внутренних дел Российской Федерации генерал полиции Владимир Колокольцев наградил сотрудницу полиции Бурятии Елену Мотькинову. Ей вручили медаль "За смелость во имя спасения", сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк. Сотрудница полиции спасла трёхлетнего ребёнка.

Елена проводила отпуск на реке Селенге. В какой-то момент она увидела что в реке оказался трёхлетний малыш и его уносит течением. Не медля ни минуты, она прыгнула в воду, поплыла к ребёнку, который уже захлебывался. Вытащив мальчика на берег, она провела реанимационные мероприятия, оказала первую помощь.

"После того как ребенок пришел в сознание, она на личном автомобиле доставила его вместе с мамой в ближайшую больницу", - отметили в МВД.

В сообщении также сказано, что Елена Мотькинова, награжденная ведомственной медалью, работает начальником отделения по вопросам миграции полиции Бурятии.