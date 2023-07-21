Иркутск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаАфишаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Иркутск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаАфишаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Иркутск
+14°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество21 июля 2023 18:37

Старший лейтенант из Бурятии получила награду за спасение тонущего ребенка

Медаль Елене Мотькиновой вручил Министр внутренних дел Российской Федерации генерал полиции Владимир Колокольцев
Анастасия МЫШКИНА
Женщина спасла тонущего ребёнка. Фото: ГУ МВД РФ

Женщина спасла тонущего ребёнка. Фото: ГУ МВД РФ

Министр внутренних дел Российской Федерации генерал полиции Владимир Колокольцев наградил сотрудницу полиции Бурятии Елену Мотькинову. Ей вручили медаль "За смелость во имя спасения", сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк. Сотрудница полиции спасла трёхлетнего ребёнка.

Елена проводила отпуск на реке Селенге. В какой-то момент она увидела что в реке оказался трёхлетний малыш и его уносит течением. Не медля ни минуты, она прыгнула в воду, поплыла к ребёнку, который уже захлебывался. Вытащив мальчика на берег, она провела реанимационные мероприятия, оказала первую помощь.

"После того как ребенок пришел в сознание, она на личном автомобиле доставила его вместе с мамой в ближайшую больницу", - отметили в МВД.

В сообщении также сказано, что Елена Мотькинова, награжденная ведомственной медалью, работает начальником отделения по вопросам миграции полиции Бурятии.