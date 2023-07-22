Жару до +27 обещают синоптики на 22 июля в Иркутске

Спокойно можно отправляться на любой пляж города за красивым загаром. Фото: Андрей ГУСЕВСКИЙ

В Иркутск наконец-то пришла долгожданная жара. Так, на 22 июля синоптики обещают потепление до +27 градусов. Радует, что день выдастся без дождя. Спокойно можно отправляться на любой пляж города за красивым загаром.

- 22 июля в Иркутске ожидается переменная облачность. Может подняться ветер юго-восточный 5-10 метров в секунду. На ртутных столбиках жители столицы Приангарья увидят до +27, - добавляют сотрудники Иркутского Гидрометцентра.

По области же ожидается переменная облачность. Кстати, преимущественно будет без осадков, но в западных и южных районах могут нагрянуть кратковременные дожди. В отдельных районах грозы. Ветер восточный, юго-восточный 3-8 м/с, местами порывы могут достигнуть до 12 метров в секунду. А вот столбике температура сибиряки увидят до +26...+31, но при облачной погоде похолодает до +17....+22.