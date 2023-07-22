Сотрудница полиции награждена медалью «За смелость во имя спасения» в Бурятии

9 июня храбрая женщина спасла трехлетнего малыша. Фото: ГУ МВД России.

Елена Мотькинова, начальник отделения по вопросам миграции ОМВД России по Заиграевскому району Республики Бурятия старший лейтенант полиции. 9 июня храбрая женщина спасла трехлетнего малыша. В тот день женщина проводила отпуск на реке Селенге, как вдруг заметила малыша, которого уносит течение. Сибирячка решительно кинулась на помощь ребенку в воду. Сотрудница быстро вытащила на берег захлебнувшегося мальчика. Не растерявшись она провела неотложные реанимационные мероприятия и оказала первую помощь. Затем отвезла мальчика на своей машине в больницу.

- «Министр внутренних дел Российской Федерации генерал полиции Российской Федерации Владимир Колокольцев наградил Елену Мотькинову, - сообщают в ГУ МВД России.

Женщина награждена ведомственной медалью «За смелость во имя спасения».