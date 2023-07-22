В 5, 6 и 7 классы зачислят по 60 человек. Фото: Мария ЛЕНЦ

Почти 500 детей подали документы в Суворовское училище в Иркутске. Стоит отметить, что анкеты приходили не только из Приангарья, но и даже из Амурской области, Белгородской области, Москвы, Санкт-Петербурга, Приморья, Ставрополья. Об в своем телеграм-канале рассказал губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

- Приказ будет опубликован на сайте Министерства обороны, - отмечает глава региона. - Уверен, ребята и их родители с нетерпением этого ждут. Школьникам, которые станут первыми курсантами, я хочу пожелать достойно учиться, не подводить педагогов, родителей. Ведь все, что мы делаем на площадке училища – ради будущих защитников нашей страны.

Также глава отметил, что удачно прошли конкурсные испытания и вошли в список 205 человек. Сейчас данный перечень находится на рассмотрении в центральной приемной комиссии. Кстати, в 5, 6 и 7 классы зачислят по 60 человек.