С пожаром сражались 168 человек. Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

Четыре лесных пожара потушили в Иркутской области за 21 июля. Так, в Усть-Илимском и Чунском районах удалось устранить три ранее зарегистрированных возгорания. Кстати, их удалось ликвидировать на площади 29,5 гектаров, из них 25 гектаров – непокрытые лесом. Четвертый пожар был потушен в Тайшетском районе на площади три гектара непокрытых лесом. Об этом КП-Иркутск рассказали в правительстве Иркутской области.

- На утро 22 июля в локализованном состоянии перешел лесной пожар на площади 11 гектар в Усть-Кутском районе. В его тушении задействованы 52 специалиста лесопожарных формирований и восемь единиц наземной техники, - добавляют в правительстве.

Стоит отметить, что с пожаром сражались 168 человек, в том числе 86 работников парашютно-десантной пожарной службы, а также 25 единиц спецтехники. Также два вертолета МИ-8 участвовали в тушении возгораний. Общий налет воздушных судов составил 88 часов 35 минут.

Авиационный мониторинг лесопожарной обстановки вели 18 самолетов: 10 легкомоторных и восемь Ан-2. Два вертолета МИ-8 участвовали в тушении лесных пожаров. Общий налет воздушных судов составил 88 часов 35 минут.