59-летняя сибирячка погибла в аварии вблизи поселка Ершовка утром 22 июля

63-летний мужчина находился за рулем машины «Toyota Corolla Filder». Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Утром 22 июля на 3 км автодороги Южный подъезд к городу Черемхово произошло смертельное ДТП. Установлено, что вблизи поселка Ершовка 63-летний мужчина находился за рулем машины «Toyota Corolla Filder», когда начал разворачиваться. Он должен был уступить дорогу автомобилю "ВАЗ". Но машины столкнулись. В результате случившегося от полученных травм погибла 59-летняя женщина, которая находилась на пассажирском месте иномарки. Об этом КП-Иркутск рассказали в ГУ МВД по Иркутской.

- В медицинское учреждение с травмами различной степени тяжести доставлены водители транспортных средств, а также 56-летний пассажир иномарки. По данному факту проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, - говорят сотрудники ведомства.

По данному факту проводится проверка сотрудниками полиции, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.