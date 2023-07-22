Свет в дома в центре Иркутска вернут в 22:00 22 июля

Сотрудники «Южные электрические сети» проводят аварийно-восстановительные работы. Фото: Свет-38.

22 июля в Иркутске произошло повреждение двух кабельных линий. Было решено провести аварийное отключение электричество на улицах Желябова, Сухэ-Батора, Богданова, Пролетарская, Декабрьских Событий, Уткина, Ямская и Подаптечная. Об этом КП-Иркутск рассказали в "Иркутскэнергосбыте".

- Сотрудники филиала «Южные электрические сети» ИЭСК проводят аварийно-восстановительные работы на двух участках кабельных линий в Иркутске. В одном случае повреждение уже обнаружено, во втором поиск места и диагностика продолжаются, - говорят сотрудники "Иркутскэнергосбыта".

Стоит отметить, что сейчас свет в дома пытаются вернуть 12 человек и пять единиц спецтехники. Предположительно электроэнергию должны вернуть сибирякам в 22:00. Сложность возникает из-за того, что кабельные линии проложены под землей. По этой причине определение места повреждения и восстановление требуют участия большого количества специалистов и спецтехники. Работы состоят из нескольких обязательных этапов, поэтому требуют продолжительного времени.