Осужденный признался, что убил соседа по колонии утром 22 июля в Марково

Сейчас на месте работают следователи Следственного управления СК России по Иркутской области. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Осужденный, который отбывает наказание в исправительной колонии №19, что в поселке Маркова Иркутского района, признался в преступлении. Утром 22 июля мужчина обратился в дежурную часть учреждения и рассказал, что убил соседа по колонии. Об Этом КП-Иркутск рассказали в ГУФСИН по Иркутской области.

- Утром 22 июля в исправительной колонии №19 (п. Маркова Иркутского района) один из осужденных обратился в дежурную часть учреждения с признанием в убийстве другого осужденного, - рассказывают в ведомстве. - По прибытию сотрудников на указанное им место, факт совершенного преступления подтвердился.

Чтобы выяснить обстоятельства преступления в колонию прибыла группа сотрудников Главного управления ФСИН России по Иркутской области. Сейчас на месте работают следователи Следственного управления СК России по Иркутской области. Также к расследованию подключилась региональная прокуратура.