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НовостиПроисшествия22 июля 2023 8:49

Осужденный признался, что убил соседа по колонии утром 22 июля в Марково

Факт совершенного преступления подтвердился
Регина РАХИМОВА
Регина РАХИМОВА
Сейчас на месте работают следователи Следственного управления СК России по Иркутской области.

Сейчас на месте работают следователи Следственного управления СК России по Иркутской области.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Осужденный, который отбывает наказание в исправительной колонии №19, что в поселке Маркова Иркутского района, признался в преступлении. Утром 22 июля мужчина обратился в дежурную часть учреждения и рассказал, что убил соседа по колонии. Об Этом КП-Иркутск рассказали в ГУФСИН по Иркутской области.

- Утром 22 июля в исправительной колонии №19 (п. Маркова Иркутского района) один из осужденных обратился в дежурную часть учреждения с признанием в убийстве другого осужденного, - рассказывают в ведомстве. - По прибытию сотрудников на указанное им место, факт совершенного преступления подтвердился.

Чтобы выяснить обстоятельства преступления в колонию прибыла группа сотрудников Главного управления ФСИН России по Иркутской области. Сейчас на месте работают следователи Следственного управления СК России по Иркутской области. Также к расследованию подключилась региональная прокуратура.