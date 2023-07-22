Мужчина лишился автомобиля за вождение в нетрезвом виде в Баяндаевском районе

Баяндаевский районный суд признал 56-летнего мужчину виновным. Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Баяндаевский районный суд признал 56-летнего мужчину виновным. 9 апреля мужчина совершил грубую ошибку, сев за руль «Toyota LiteAce» в нетрезвом виде. Наказание было суровое и строгое. Сибиряк лишился не только водительских прав, но и собственной машины. Кроме этого, он получил 360 часов обязательных работ. Об этом КП-Иркутск сообщили в прокуратуре по Иркутской области.

- Мужчина двигался по автодороге «Иркутск-Усть-Ордынский-Жигалово», где был остановлен инспекторами ГИБДД и освидетельствован на состояние опьянения, - добавляют сотрудники ведомства.

Тогда сотрудники дорожной полиции не стали привлекать к ответственности мужчину, так как сибиряк ранее привлекалось к административной ответственности. Но второй раз прощать его не стали. Стоит отметить, что пока приговор пока в законную не вступил.