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НовостиПроисшествия22 июля 2023 9:54

Мужчина лишился автомобиля за вождение в нетрезвом виде в Баяндаевском районе

56-летнего мужчину несколько раз ловили нетрезвого за рулем
Регина РАХИМОВА
Регина РАХИМОВА
Баяндаевский районный суд признал 56-летнего мужчину виновным.

Баяндаевский районный суд признал 56-летнего мужчину виновным.

Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Баяндаевский районный суд признал 56-летнего мужчину виновным. 9 апреля мужчина совершил грубую ошибку, сев за руль «Toyota LiteAce» в нетрезвом виде. Наказание было суровое и строгое. Сибиряк лишился не только водительских прав, но и собственной машины. Кроме этого, он получил 360 часов обязательных работ. Об этом КП-Иркутск сообщили в прокуратуре по Иркутской области.

- Мужчина двигался по автодороге «Иркутск-Усть-Ордынский-Жигалово», где был остановлен инспекторами ГИБДД и освидетельствован на состояние опьянения, - добавляют сотрудники ведомства.

Тогда сотрудники дорожной полиции не стали привлекать к ответственности мужчину, так как сибиряк ранее привлекалось к административной ответственности. Но второй раз прощать его не стали. Стоит отметить, что пока приговор пока в законную не вступил.