29-летний мужчина украл телефон и кредитную карту у жителя Ангарска

Мужчина силой отобрал у жителя Ангарска телефон и банковскую карту. Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Житель Ангарска решил отправиться в гости к знакомой, но посиделки закончились грабежом. Они вдвоем распивали алкоголь, когда к ним присоединился приятель женщины. Время было уже позднее и потерпевший решил вернуться домой. Мужчина шел пешком, как вдруг его догнал тот самый знакомый сибирячки. Злоумышленник потребовал отдать все деньги и телефон. Между ними произошла драка, в ходе которой преступник завладел телефоном и банковской картой ангарчанина. Об этом КП-Иркутск рассказали в ГУ МВД по Иркутской области.

- Позже он осуществил перевод 36 тысяч рублей из личных накоплений пострадавшего на счет банковской карты своего знакомого, а также совершил покупки в нескольких магазинах. Общая сумма ущерба превысила 50 тысяч рублей, - говорят сотрудники ведомства. - Возбуждено уголовное дело по факту грабежа.

Полицейским удалось найти подозреваемого. Им оказался 29-летний житель Ангарска. Стоит отметить, что несколько раз был судим. Сейчас мужчина задержан и находится под стражей. Кстати, отрицать свою вину не стал и сказал, что во время посиделки увидел пароль от телефона и онлайн-банка.