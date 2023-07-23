Ливни и грозы придут в Иркутскую область 23 и 24 июля

В Иркутске днем, 23 июля, температура составит +28 градусов Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Неблагоприятным прогнозом погоды поделились в МЧС Иркутской области. 23 июля, в западных районах, в горах Восточного Саяна, 24 июля по региону местами ожидаются сильные дожди, ливни, грозы, град. Порывы северо-западного ветра могут достигать 15-20 метров в секунду.

- По области ожидается переменная облачность. В горах Восточного Саяна местами кратковременные дожди днем без существенных осадков. В Нижнеудинском районе кратковременные, местами сильные дожди, ливни. Днем в отдельных районах грозы. Ночью температура воздуха составит +10…+15 градусов, при прояснении возможно понижение температуры до +3...+8° градусов. Днем +27...+32°, при облачной погоде +18...+23, - рассказали в ГУ МЧС Иркутской области.

В Иркутске же ожидается переменная облачность, без существенных осадков. Ветер юго-восточный 5-10 метров в секунду. Температура ночью +12, +14. Днем воздух прогреется до 28 градусов.