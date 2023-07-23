Повторное отключение света произошло на центральных улицах Иркутска

Планируется, что свет в домах восстановят к 20:00 по местному времени. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Несколько центральных улиц Иркутска в субботу, 22 июля, частично остались без света. На восстановление понадобилось примерно полдня. Однако утром 23 июля свет снова пропал. Об этом сообщают в пресс-службе Иркутской электросетевой компании.

- 22 июля в 22:25 электроснабжение по улицам Декабрьских Событий, Иосифа Уткина, Подаптечная, Ямская, которые частично попадали под отключение, было восстановлено. Однако позже произошло повторное отключение, говорится в сообщении

Причиной стало еще одно повреждение кабельной линии, которое было невозможно обнаружить без ликвидации первого. Для устранения проблем привлечены одна оперативно-выездная бригада, специалисты службы кабельных линий и службы изоляции. Планируется, что свет в домах восстановят к 20:00 по местному времени.