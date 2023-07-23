Пятилетняя девочка погибла, попав под колеса иномарки в Улан-Удэ

Девочка вместе с матерью переходила дорогу по «зебре» Фото: Алексей БУЛАТОВ

Страшное ДТП произошло накануне в столице Бурятии. Водитель автомобиля Nissan Almera сбил на нерегулируемом пешеходном переходе пятилетнюю девочку и ее мать. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Республики Бурятия.

- В результате полученных телесных повреждений женщина госпитализирована, пятилетняя девочка скончалась в машине скорой помощи, - говорится в сообщении ведомства.

Сотрудники ГИБДД организовали проверку. Ситуация также находится под контролем следователей прокуратуры. После ее окончания надзорное ведомство даст оценку законности принятого правового решения.