31 человек погиб на водоемах в Иркутской области с начала лета

С начала летнего сезона на водоемах Иркутской области погиб 31 человек. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

С начала летнего сезона на водоемах Иркутской области погиб 31 человек. Шестеро из них – дети. О печальной статистике рассказали в региональном ГУ МВД.

- Места, где произошли все трагедии, не оборудованы для купания, на береговых линиях установлены запрещающие знаки и аншлаги, информирующие об опасности, - говорится в сообщении ведомства.

Полицейские совместно с сотрудниками МЧС провели рейд на теплых озерах в Иркутске. Они провели беседу с семьями, которые приехали на отдых с несовершеннолетними детьми. Кроме того, правоохранители обнаружили компанию подростков, находящихся у водоема без присмотра взрослых. Сотрудники полиции напоминают жителям Иркутской области о возможности несчастных случаев на воде и убедительно просят не рисковать своей жизнью.

Ранее КП-Иркутск сообщала о трагедии, которая произошла на реке Китой в Ангарске. Двое братьев, 12-ти и 9-лет купались в водоеме без присмотра родителей и отплыли слишком далеко от берега. Внезапно мальчики начали тонуть. В результате старший брат погиб, а младшего доставили в реанимацию в тяжелом состоянии.