Лесопожарные формирования Иркутской области приведены в повышенную готовность

В Иркутской области все лесопожарные формирования переведены в режим повышенной готовности. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Иркутской области все лесопожарные формирования переведены в режим повышенной готовности. Это связано с тем, что в регионе наблюдается высокий класс пожарной опасности. Решение было принято на заседании областного оперштаба по тушению лесных пожаров. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

- Ситуация находится на контроле в связи с установившимися в 12 территориях региона IV высоким и V чрезвычайным классами пожарной опасности. На заседании обсудили маневр лесопожарных формирований на ближайшие два дня, – говорится в сообщении ведомства.

Высокий и чрезвычайный классы пожарной опасности установлены на нескольких территориях. Это: Жигаловский, Качугский, Киренский, Нижнеилимский, Братский, Чунский, Шелеховский, Иркутский, Баяндаевский, Боханский, Осинский районы и Усть-Ордынский Бурятский округ. Для быстрого реагирования проводится авиационный мониторинг. 19 воздушных судов и три вертолета МИ-8 задействованы в тушении. Помимо этого, в лесном фонде на примыкании к дорогам выставлены 52 поста, на территории региона, в целях профилактики, работают 96 лесопатрульных групп.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что на утро 23 июля, в регионе действуют два лесных пожара. Они находятся в Усть-Илимском и Тайшетском районах. Их общая площадь составляет 15 гектаров.