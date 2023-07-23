В Иркутске начали доследственную проверку из-за неисправности в крыле самолета

При осмотре самолета, следовавшего рейсом Иркутск-Новосибирск была обнаружена техническая неисправность. Фото: Иван ВИСЛОВ

Следователи Восточного межрегионального СУТ СК России проводят проверку по факту технической неисправности в крыле пассажирского самолета. Инцидент произошел утром, 22 июля. Предварительно установлено, что при осмотре воздушного судна «Embraer 170», следовавшего рейсом Иркутск-Новосибирск была обнаружена техническая неисправность в виде обрыва двух вспомогательных тяг в левом крыле. Об этом сообщают в пресс-службе ведомства.

- Рейс был отменен. Обстоятельства и причины авиационного события устанавливаются. Сотрудники иркутского следственного отдела на транспорте проводят доследственную проверку по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации», - говорится в сообщении.

Место происшествия осмотрели следователи СК. Сейчас они проводят иные мероприятия, которые помогут установить все обстоятельства случившегося. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.