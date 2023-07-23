В Слюдянке ищут нового подрядчика для завершения строительства школы

Власти Иркутской области ищут нового подрядчика для завершения строительства школы в Слюдянке. Фото: пресс-служба правительства Иркутской области

Власти Иркутской области ищут нового подрядчика для завершения строительства школы в Слюдянке. Его должны определить до 15 сентября. Такое распоряжение дал глава региона. Об этом сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.

- Строительство нового здания школы остановлено с прежним подрядчиком с декабря прошлого года. В феврале контракт был расторгнут. В отношении руководства компании возбуждено уголовное дело, - говорится в сообщении ведомства.

На сегодняшний день готовность объекта составляет 53%. На достройку здания требуется еще 375 миллионов рублей. Власти предусмотрели в бюджете на этот год 87 миллионов рублей для возобновления строительства и теперь определяют ответственного подрядчика. Также глава региона поручил до середины августа решить вопрос об обучении части детей в других школах города.